تباينت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، وسط تفاؤل المستثمرين باستمرار الهدنة بين إسرائيل وإيران، وترقب شهادة رئيس الفيدرالي «جيروم باول» أمام الكونجرس لليوم الثاني على التوالي.واستقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 43,069 نقطة في بداية تداولاته اليومية.فيما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.2% أو 13 نقطة إلى 6,105 نقاط، ليقترب من المستوى القياسي المسجل في 19 فبراير عند 6,147 نقطة، فيما صعد «ناسدك» المركب بنسبة 0.65% أو 125 نقطة إلى 20,037 نقطة.ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة في وقت لاحق اليوم، إضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مستقبل السياسة النقدية.كما يُتابع المستثمرون نتائج أعمال «ميكرون تكنولوجي»، بحثاً عن إشارات جديدة حول الإنفاق على صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.