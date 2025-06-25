استقطبت صناديق السندات الأمريكية طويلة الأجل تدفقات نقدية قوية خلال شهر مايو، لتعكس بذلك موجة السحوبات الحادة التي شهدتها في أبريل، في ظل توجه المستثمرين نحو أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة.وبحسب بيانات «مورنينج ستار»، أمس (الأربعاء)، جذبت صناديق السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة نحو 7.4 مليار دولار خلال شهر مايو، وهو أكبر تدفّق شهري منذ أكثر من عامين.وقالت محللة أدوات الدخل الثابت في «مورنينج ستار» جينا دوبيل: «إن هذه التدفقات تعكس توقعات المستثمرين بضعف النمو الاقتصادي، واعتقادهم بأن السندات توفر عوائد أفضل مقارنة بالأصول عالية المخاطر مثل الأسهم»، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.وكشفت البيانات أن صناديق السندات قصيرة الأجل شهدت سحوبات بلغت 5.8 مليار دولار خلال شهر مايو، بعد أن سجلت تدفقات قوية في شهر أبريل، بينما اجتذبت صناديق السندات متوسطة الأجل نحو 4.2 مليار دولار.