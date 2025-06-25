تجري الشركات المشغلة للبورصات الأمريكية محادثات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات العامة؛ بهدف تشجيع الشركات الناشئة ذات القيم المرتفعة على الإدراج في البورصات.ووفقاً لوكالات إعلامية، فإن هذه المناقشات تشمل الهيئة وناسداك وبورصة «نيويورك»، وأن الإصلاحات التي يتم النقاش بشأنها تشمل تقليل حجم الإفصاحات المطلوبة وتكاليف الطرح العام.وأضافت المصادر أن تلك المناقشات مستمرة منذ أشهر عدة، في إطار جهود لتخفيف القيود التنظيمية في عهد الرئيس ترمب الذي يسعى لتحفيز النمو.ويرى بعض خبراء السوق أن تطبيق تلك الجهود سيمثل أهم إصلاح تنظيمي منذ توقيع الرئيس السابق باراك أوباما على قانون تحفيز الشركات الناشئة عام 2012، وتعتبر تكملة للجهود المبذولة خلال ولاية ترمب الأولى.