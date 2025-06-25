عززت أسعار النفط مكاسبها في بداية تداولاتها أمس (الأربعاء)، بعد تسجيلها خسائر في الجلستين السابقتين، بينما يعكف المستثمرون على تقييم مدى صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار، أو ما يعادل 1.68%، لتصل إلى 67.28 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.12 دولار، أو 1.74%، ليبلغ 65.49 دولار للبرميل.وأغلق خام برنت، أمس الأول (الثلاثاء)، عند أدنى مستوى له منذ 10 يونيو، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ 5 يونيو، وهي مستويات تعود إلى ما قبل شنّ إسرائيل هجوماً مفاجئاً على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران يوم 13 يونيو.