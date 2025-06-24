تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الجاري، مع تدهور نظرتهم للأوضاع الحالية والمستقبلية على حد سواء، في ظل استمرار مخاوفهم إزاء تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد والأسعار.وأظهر مسح أجراه مجلس المؤتمرات ونشر نتائجه الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 5.4 نقطة إلى 93 نقطة في قراءة يونيو، مقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 99.4 نقطة.وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر نظرة المستهلكين للوضع الحالي 6.4 نقطة إلى 129.1 نقطة، وانخفاض مؤشر الأوضاع المستقبلية 4.6 نقطة إلى 69 نقطة.وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في مجلس المؤتمرات ستيفاني جويتشارد أن انخفاض ثقة المستهلك في شهر يونيو أفقد المؤشر نحو نصف الزيادة التي حققها الشهر الماضي، وأن التراجع كان واسع النطاق ليشمل كافة مكونات المؤشر.وأضافت أن المستهلكين كانوا أقل تفاؤلاً بشأن الظروف الحالية لسوق العمل، وتراجعت نظرتهم لتوافر الوظائف للشهر السادس على التوالي.