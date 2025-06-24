أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، أنه أصبح بمقدور الصين مواصلة شراء النفط من إيران، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.وكتب ترمب في منشور مقتضب عبر «تروث سوشيال»: «تستطيع الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً».وفي وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، أعلن ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي يترتب عليه إنهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً.ووفقاً لتقارير، فإن الصين تعتمد على النفط الإيراني بشكل كبير، إذ أشارت تقديرات إلى أنها تشتري 90% من صادرات طهران النفطية، وهو أمر كان محور خلاف دائم مع الولايات المتحدة حتى قبل الحرب.ورغم تصريح ترمب، من غير الواضح ما إذا كانت صادرات إيران من النفط إلى الصين، تأثرت بالحرب، إذ لم ترد تقارير عن تعرض البنية التحتية للتصدير، بما في ذلك الشحنات، لأي أضرار أو قيود.