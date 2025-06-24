سجل سوق الأسهم السعودية «تداول» ارتفاعاً ملحوظاً، بنهاية جلسة اليوم (الثلاثاء)، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات بقيادة 3 قطاعات كبرى، وسط قفز للسيولة.وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً 2.37% بمكاسب بلغت 254.04 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,964.28نقطة.وارتفعت قيم التداول إلى 8.48 مليار ريال مقابل 4.05 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 435.53 مليون سهم، مقارنة بـ 229.46 مليون سهم بنهاية جلسة أمس (الإثنين).وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاع الطاقة، الذي خالف الاتجاه، بعد هبوطه 1.48%.وتصدر قطاع الإعلام والترفيه المكاسب بعد أن قفز 5.57%، وصعد قطاع البنوك 3.22%، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات والمواد الأساسية 2.24% و1.62% على التوالي.وشهدت السوق الموازية أداءً إيجابياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 1.87%، مضيفاً 492.72 نقطة، صعدت به إلى 26,850.79 نقطة.