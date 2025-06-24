بتكوين تراجعت 4.4% في الأسبوع الماضي (متداولة)
بتكوين تراجعت 4.4% في الأسبوع الماضي (متداولة)
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ارتفعت عملة «بيتكوين» في بداية تداولاتها اليوم (الثلاثاء)، بعد مؤشرات إيجابية بانتهاء الصراع الإيراني - الإسرائيلي.

وكانت التوترات الجيوسياسية الأخيرة دفعت العملة المشفرة إلى التراجع بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الماضي، لكن آمال السلام وعودة الشراء المؤسسي أعادت الزخم الصعودي للسوق.

وشهدت أسواق العملات الرقمية انتعاشًا حادًا في أسعار البيتكوين صباح اليوم (الثلاثاء) 24 يونيو 2025، بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أشعل موجة تفاؤل لدى المستثمرين.

وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم بأكثر من 4% لتتجاوز مؤقتًا حاجز 106,000 دولار، قبل أن تستقر قرب 103,127.30 دولار عبر معظم المنصات الكبرى.

وبحسب بيانات «CoinMarketCap»، سجل سعر بيتكوين 103,889.77 دولار بحجم تداول يومي بلغ 60.43 مليار دولار، بينما أظهرت «CryptoCompare» ذروة سعرية بلغت 105,209.86 دولار، كما أشارت «CoinDesk» إلى تراجع بيتكوين لفترة وجيزة دون مستوى 103,400 دولار قبل التعافي، في انعكاس لتفاوت السيولة والتسعير بين المنصات المختلفة، وفقا لـ«timesnownews»..
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