كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «أتلانتا» رافائيل بوستيك: «أن البنك المركزي لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، في ظل تخطيط الشركات لرفع الأسعار لاحقًا هذا العام، استجابةً لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات».ويتوقع بوستيك أن يحتاج الفيدرالي إلى خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية في أواخر عام 2025، مستندًا إلى رؤيته بانخفاض النمو الاقتصادي إلى نحو 1.1% هذا العام، وبلوغ التضخم نحو 3% بنهاية 2025.وأضاف بوستيك: «أعتقد أن لدينا بعض المساحة والوقت لمراقبة تطورات التعريفات الجمركية وغيرها من السياسات، وأتوقع أن تتوفر معلومات كافية لاتخاذ قرار في الربع الأخير من العام»، وفقا لوكالات إعلامية.وأفاد بأن ثقة قطاع الأعمال بدأت بالتحسن أخيرا، مؤكدًا أن قادة الشركات قللوا من احتمال حدوث سيناريو كارثي يتضمن ارتفاعًا هائلًا في الأسعار وضعف الطلب.وأبقى الفيدرالي على معدل الفائدة بين 4.25% و4.5%، سعيًا لكبح جماح التضخم، في وقت مضطرب اقتصاديًا وسياسيًا بفعل خطط تجارية أمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.