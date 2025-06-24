تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملاته اليوم (لثلاثاء)، عقب إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة.وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% إلى 98.07 نقطة.وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1597 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.65% إلى 1.3608 دولار، فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.75% إلى 145.02 ين.وأعلن «ترمب» في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وإيران، وحث البلدين على عدم انتهاكه وانتهاء الصراع الذي استمر 12 يومًا.ومما زاد الضغط على الدولار، تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، «ميشيل بومان»، بشأن استعدادها لدعم خفض الفائدة في اجتماع يوليو بشرط بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات منخفضة.في حين يترقب المستثمرون شهادة رئيس الفيدرالي «جيروم باول» أمام الكونجرس، حيث سيكون التركيز على توقعاته لمسار أسعار الفائدة في ظل الهدوء الجيوسياسي وتطورات النمو والتضخم.