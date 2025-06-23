منع بيع اللحوم في البقالات واشتراط الحصول على ترخيص لبيعها في التموينات
منع بيع اللحوم في البقالات واشتراط الحصول على ترخيص لبيعها في التموينات
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منعت الاشتراطات الجديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، بيع الخضار والفواكه والتمور واللحوم ومنتجات التبغ (السجائر العادية، والإلكترونية، والمعسل) داخل الأكشاك والبقالات (ميني ماركت)، وقصرت السماح ببيع هذه المنتجات في التموينات (السوبر ماركت) مع اشتراط حصولها على ترخيص لبيع اللحوم، وسمحت ببيع كافة المنتجات في الأسواق المركزية (هايبر ماركت)، أما أسلاك الشواحن وبطاقة الشحن مسبقة الدفع فسمحت التعديلات ببيعها في البقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ووفقا لقرار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، فإن المساحة الأدنى لممارسة نشاط البقالات هو 24 مترا مربعا، أما التموينات فالحد الأدنى لها 100 متر مربع، والأسواق المركزية 500 متر مربع.

وسيبدأ العمل بالقرار بشكل فوري، أما المنشآت القائمة فستمنح مهلة تصحيحية لا تتجاوز 6 أشهر من الآن.
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