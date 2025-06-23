ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الإثنين، بدعم من مكانته كملاذ آمن بعد الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية.وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.65% إلى 99.37 نقطة في بداية تداولاته اليومية.وانخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1461 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.55% إلى 1.3376 دولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.3% إلى 147.97 ين.وقالت المحللة في «دانسك بنك» كريستين كوندبي نيلسن: «إن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد هجمات واشنطن على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، مثل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الأسهم، وصعود الدولار»، وفق شبكة «سي إن بي سي».