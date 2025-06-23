دعا المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة ستيفان سيجورنيه دول الاتحاد إلى إنشاء احتياطيات مشتركة من المعادن الأرضية النادرة، بهدف حماية سلاسل التوريد من الاضطرابات، وتقليل مخاطر الاعتماد على الصين.وقال سيجورنيه في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليوم (الإثنين): «إن الاتحاد الأوروبي يمتلك بالفعل احتياطيات استراتيجية من النفط والغاز، وينبغي تطبيق النهج نفسه على المواد الخام الحيوية، مثل المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية والفضائية».وأضاف أن الاتحاد سيُطلق خلال العام الحالي المزيد من المناقصات لتمويل مشاريع بديلة لتأمين مصادر جديدة من المعادن الحيوية خارج الصين، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الموردين غير الآمنين.وحذّر سيجورنيه من أن أوروبا يجب أن تستخدم الأدوات نفسها التي يستخدمها منافسوها، في إشارة إلى ضرورة اتباع نهج أكثر صرامة في الدفاع عن المصالح التجارية، مؤكداً أن لدى الاتحاد الوسائل الكفيلة بالرد في حال اندلاع حرب تجارية مع الصين.يأتي هذا التحرك بعد أن فرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن الأرضية النادرة في أبريل الماضي، مشترطة إصدار تراخيص جديدة، وهو ما دفع شركات أوروبية، خصوصاً في قطاعات السيارات والتكنولوجيا، إلى التحرك سريعاً لتأمين بدائل وتفادي توقف خطوط الإنتاج.