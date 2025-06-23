ظهرت نتائج مسح أجرته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الإثنين، تزايد انخفاض إنتاج القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر يونيو الحالي.وانخفض مؤشر الإنتاج المركب «إتش سي أو بي» من 49.3 في شهر مايو الماضي إلى 48.5 في شهر يونيو الجاري.ويُشار إلى أن قطاع الخدمات كان المصدر الرئيسي لضعف أداء القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 48.9 إلى 48.7 في شهر يونيو الماضي.