كشف بنك الأعمال التابع للحكومة البريطانية خطط الاستثمار كجزء من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإستراتيجية صناعية تمتد لعشر سنوات.ويتوقع أن يقدم بنك الأعمال البريطاني استثمارًا كبيرًا لرواد الأعمال في المملكة المتحدة كجزء من التزام بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني «8.83 مليار دولار» لدعم الابتكار والصناعة.وقال ستارمر أمس (الإثنين): «إنه يعتزم خفض تكاليف الكهرباء لآلاف الشركات كجزء من هذه الإستراتيجية، في محاولة للمساعدة في تسريع النمو الاقتصادي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وسجل بنك الأعمال البريطاني نموًا في قدرته المالية الإجمالية لتصل إلى 25.6 مليار جنيه إسترليني منذ آخر مراجعة للإنفاق.وأعلن البنك أن التزامه الأخير بالاستثمار بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني سيساهم بشكل خاص في تسريع نمو الشركات الصغيرة في أنحاء المملكة المتحدة.وأعلنت الحكومة أنه سيتم استثمار 4 مليارات جنيه إسترليني من خلال مبادرة رأس المال للنمو ضمن الإستراتيجية الصناعية الجديدة، مع التركيز على ثمانية قطاعات مستهدفة منها التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الرقمية، وعلوم الحياة.ومن المقرر أن يتم تخصيص 2.6 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم رواد الأعمال في أنحاء المملكة المتحدة، وتوفير الأموال للمساعدة في سد فجوات التمويل الإقليمية.