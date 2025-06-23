قفزت أسعار نفط «برنت» خلال تداولاته اليوم (الإثنين)، ليصل سعر البرميل إلى 79.33 دولار، كأعلى مستوى منذ يناير الماضي، يأتي ذلك بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت 3 من المواقع النووية الرئيسية في إيران، وسط تهديدات بمزيد من الهجمات، ما فاقم الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف متزايدة بشأن اضطراب محتمل في إمدادات الطاقة من المنطقة.

ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن إجمالي الارتفاعات التي حققها النفط خلال تداولاته في يونيو الجاري بلغ 26.5%، إذ أغلق «برنت» في مايو عند 62.71 دولار للبرميل، فيما لامس خلال تداولاته اليوم (الإثنين) مستوى 79.326 دولار، بمكاسب قيمتها 16.62 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بنسبة 0.93%، لتبلغ 77.73 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً، بنسبة 0.96%، ليصل إلى 74.55 دولار.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت وكذلك خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار، و78.40 دولار للبرميل، على الترتيب، وهي أعلى مستويات في 5 أشهر، قبل التخلي عن بعض المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.87 دولار، بنسبة 1.15%، لتبلغ 76.35 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.88 دولار، بنسبة 1.20%، لتصل إلى 74.71 دولار.

• أسعار نفط برنت: - ربحت 26.5% خلال يونيو - كسبت 16.62 دولار - أعلى مستوى في 5 أشهر - 79.33 دولار للبرميل