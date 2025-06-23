أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) اليوم تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى أدوات التمويل الحالية لدى الصندوق.وسيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.وحصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند «P-1» من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، و«F1+» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل.وتُعتبر الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية.ويُعد البرنامج امتداداً لاستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي استراتيجية تواكب احتياجاته وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياته الاستثمارية طويلة المدى، بحسب صندوق الاستثمارات.وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد 100 عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي.ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «A+» من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.