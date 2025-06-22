أظهرت بيانات رسمية أن حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء الصافية المنتجة في الاتحاد الأوروبي تراجعت إلى 42.5% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ46.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4.3 نقطة مئوية.وعلى الرغم من أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ارتفع بشكلٍ كبير من 40.9 تيراواط/ساعة في الربع الأول من 2024 إلى 55 تيراواط لكل ساعة هذا العام، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتعويض التراجع الملحوظ في الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، التي انخفض إنتاجها من 260.5 إلى 218.5 تيراواط لكل ساعة.وسجّلت الدنمارك أعلى نسبة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 88.5%، تلتها البرتغال بـ86.6%، ثم كرواتيا بـ77.3%، في المقابل كانت أقل نسب الاستخدام في التشيك 13.4%، ثم مالطا 14.4%، وسلوفاكيا 15.1%.وشهدت 19 دولة أوروبية انخفاضاً في حصة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، نتيجة التراجع في طاقتي الرياح والمياه.