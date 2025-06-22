أكد كبير المفاوضين التجاريين الكوريين الجنوبيين، أمس (الأحد)، أنه سيطرح مخاوفه بشأن القيود الأمريكية المحتملة على شركات تصنيع الرقائق في الصين عندما يلتقي بالمسؤولين الأمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع في الجولة الثالثة من المناقشات الفنية بشأن محادثات الرسوم الجمركية.ورد وزير التجارة الكورية الجنوبية يو هان كو على الصحفيين قبل مغادرته إلى واشنطن بعد سؤاله عن مخاوف احتمال تبني الولايات المتحدة سياسات تُصعّب على شركات تصنيع الرقائق الأجنبية العمل في الصين: «سأنقل مخاوف العاملين في هذا القطاع للمسؤولين الأمريكيين، وسأبذل أقصى جهدي في ذلك الملف، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر».وقال يو: «إن سيئول قد لا تلتزم بالموعد النهائي لإتمام المفاوضات في شهر يوليو»، ما يشير إلى أن المحادثات قد تستمر إلى ما بعد 8 يوليو وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة.وتخضع كوريا الجنوبية حالياً لتعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% مع تعليق مؤقت لرسوم جمركية خاصة بها بنسبة 25% لمدة 90 يوماً فقط، وقد اتفقت مع الولايات المتحدة في أولى جولات محادثات التجارة في أواخر شهر أبريل الماضي على صياغة اتفاقية تجارية تخفض التعريفات الجمركية بحلول 8 يوليو.