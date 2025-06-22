قال محافظ البنك المركزي البرتغالي عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية: «إن اقتصاد منطقة اليورو ضعيف ويحتاج إلى مزيد من التحفيز من القيادة الأوروبية».وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال عام في وقت سابق من هذا الشهر لدعم التعافي البطيء في منطقة اليورو، لكنه أشار بوضوح إلى توقف مؤقت عن سلسلة رفع أسعار الفائدة في شهر يوليو.وأيّد سينتينو، الذي تنتهي ولايته محافظاً للبنك المركزي البرتغالي قبل اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأوروبي يومي 23 و24 يوليو، المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وقال ستامبا: «يجب أن تستهدف أسعار الفائدة تضخماً مستقراً عند 2 %، في رأيي هذا لم يحدث في منطقة اليورو حتى الأن».وأضاف سينتينو، الذي يُفضّل غالباً تيسير شروط السياسة النقدية «لا تزال ظروف العرض والطلب ضعيفة للغاية بحيث لا تسمح بتحقيق أهدافنا دون مزيد من التحفيز، إنه قرار سيتم اتخاذه اجتماعاً تلو الآخر، لكن من الضروري أن نتذكر أنه لكي تنجح فكرة سعر الفائدة المحايد، يجب أن يكون مستوى الأسعار وحالة الاقتصاد في حالة توازن، لكن اليوم لا يزال الاقتصاد ضعيفاً».وسعر الفائدة المحايد هو معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الاسمي مخصوماً منه معدل التضخم) الذي يدعم الاقتصاد عند التشغيل الكامل مع الحفاظ على ثبات معدل التضخم.