معدلات التضخم في الولايات المتحدة ربما تكون قد ارتفعت بنسبة طفيفة في شهر مايو (متداولة)
معدلات التضخم في الولايات المتحدة ربما تكون قد ارتفعت بنسبة طفيفة في شهر مايو (متداولة)
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أظهر تقرير حديث، أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ربما تكون قد ارتفعت بنسبة طفيفة في شهر مايو، لتقدم دليلاً محدوداً على وجود تأثير واسع النطاق للتعريفات الجمركية، وهو ما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح أكثر وضوحاً في وقت لاحق من العام.

وقبل صدور الأرقام الرئيسية يوم الجمعة القادم، وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، يتوجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للشهادة أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيعرض مجدداً مبررات سياسة التريُّث التي ينتهجها البنك المركزي.
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