أعلنت روسيا عن استعدادها لتزويد المكسيك بالغاز الطبيعي المسال ومشاركة تقنياتها المتقدمة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط والغاز.ونشرت السفارة الروسية في المكسيك بياناً على منصة «إكس» نقلت فيه تصريحات لوزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قال فيها: «نحن نعمل بالفعل مع المكسيك، لدينا تقنيات متقدمة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ونحن مستعدون لمشاركتها وتزويد المكسيك بالغاز أيضاً».وأضافت السفارة أن روسيا مستعدة لتقديم تقنيات استخراج النفط المناسبة للظروف الجيولوجية الصعبة، إلى جانب حلول مبتكرة لزيادة كفاءة معالجة النفط، وهو ما قد يمثل فرصة للمكسيك التي تسعى لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز وسط تحديات تمويلية وبنية تحتية متقادمة.تأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه شركة النفط الحكومية المكسيكية «بيمكس» إعادة تشغيل عدد من الآبار المتوقفة لتعزيز الإنتاج، بعد أن فشلت حتى الآن في الوصول إلى هدف الحكومة البالغ 1.8 مليون برميل يومياً.وتركز «بيمكس» على الآبار التي تملك إمكانات لزيادة إنتاج النفط أو الغاز أو المكثفات، إلا أن التقدم لا يزال بطيئاً بسبب قلة التمويل وتهالك البنية التحتية، وتملك «بيمكس» أكثر من 30 ألف بئر، نحو ثلثها مغلق، وفقاً لوكالات إعلامية.