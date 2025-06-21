طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرة أخرى فكرة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي طالما هاجمه؛ بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها.وكتب ترمب في منشور مطوّل على موقع «تروث سوشيال» منتقداً سياسة الاحتياطي الفيدرالي: «لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول)، ربما سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريباً».وأضاف: «أتفهّم تماماً أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جرّبت كل الطرق المختلفة».ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترمب هدّد باختبار هذه الفرضية القانونية من خلال تهديداته المتكررة بإقالة باول.وكثيراً ما يتراجع ترمب عن تلك التهديدات، وقال في 12 شهر يونيو: «لن أقوم بإقالته».وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم (الأربعاء) الماضي في نطاق 4.25–4.50%، وتوقّع تباطؤ النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بحلول نهاية العام.وتنتهي ولاية باول في شهر مايو 2026، ومن المتوقّع أن يرشّح ترمب خلفاً له في الأشهر القادمة.وخفّف حكم المحكمة العليا في شهر مايو الماضي من مخاوف عزل ترمب لباول، إذ وصف القضاة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه «كيان فريد من نوعه وشبه خاص».