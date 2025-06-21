واصل عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي بحسب بيانات صدرت، أمس (الجمعة)، عن شركة «بيكر هيوز»، ما يرجح انخفاض الإمدادات المستقبلية من الذهب الأسود في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.وأظهرت البيانات تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع المنتهي في الـ20 من شهر يونيو.وفي حين انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين إلى 111 منصة، لكنه ظل أعلى بمقدار 13 منصة عن مستوى الأسبوع المناظر من العام الماضي.