أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم والبحرين تخططان لإنشاء مركز لتجارة القمح في الخليج العربي، جاء ذلك خلال حديثه بالمنتدى الاقتصادي في «سان بطرسبرغ» بجانب مستشار الأمن الوطني البحريني ناصر بن حمد آل خليفة أمس (الجمعة).

وقال بوتين: «نخطط مع أصدقائنا في البحرين لإنشاء مركز متكامل لتوريد القمح من روسيا، وأذكركم بأن روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فالعديد من الدول في العالم العربي مهتمة جدّاً بهذا الأمر، وسنتقدم خطوة بخطوة في هذا الاتجاه».

وتعد مصر والسعودية والجزائر من أكبر مشتري القمح الروسي، الذي يُصدر من موانئ موسكو على البحر الأسود.

وغالباً ما تواجه الإمدادات المباشرة من القمح الروسي صعوبات لوجستية ومشكلات في الدفع بسبب العقوبات الغربية على الشحن والبنوك الروسية.

وقالت وزيرة الزراعة أوكسانا لوت إن روسيا تهدف إلى تصدير 45 مليون طن من القمح في موسم التسويق المقبل الذي يبدأ في أول شهر يوليو القادم، بزيادة طفيفة عن الموسم الحالي.