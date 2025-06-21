توقع بنك «سيتي جروب» ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالى 90 دولاراً للبرميل، في حال إغلاق مضيق هرمز مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.وأضاف محللو البنك في مذكرة أن أي إغلاق للمضيق قد يؤدي لارتفاع حاد في أسعار النفط، لكنهم يتوقعون أن تكون مدة الإغلاق قصيرة لن تستمر لعدة أشهر؛ لأن كافة الجهود ستركز على إعادة الفتح.وذلك نظراً لأهمية مضيق هرمز الذي شهد أكثر من ربع إجمالي تجارة النفط المنقولة بحراً على مستوى العالم خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام.وأضاف البنك حسبما نقلت «بلومبيرغ» أن أي تعطل لصادرات النفط الإيرانية قد يكون له تأثير أقل من المتوقع على الأسعار، وذلك مع تراجع شحنات البلاد وانخفاض مشتريات المصافي الصينية.