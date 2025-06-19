جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معتبراً أن تأخره في خفض أسعار الفائدة كلف الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات.وكتب ترمب في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم (الخميس): «باول تأخر كثيراً، ويكلف بلادنا مئات المليارات من الدولارات، وأكثر الشخصيات تدميراً في الحكومة».وأكد الرئيس الأمريكي أن «الفيدرالي» كان عليه أن يُخفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ما كان سيوفر مليارات الدولارات على ديون «بايدن» قصيرة الأجل.ووصف ترمب الوضع الحالي بأنه «عار على أمريكا»، مؤكداً أن التضخم حالياً آخذ في التباطؤ، ولا يوجد مبرر لاستمرار «الفيدرالي» في نهجه المتحفظ.يأتي ذلك بعدما ثبت «الفيدرالي» أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في الاجتماع الذي انتهى أمس (الأربعاء)، وسط ضغوط متزايدة من قبل الرئيس الأمريكي لخفضها.