أيّد البنك الوطني السويسري اليوم (الخميس)، مقترحات قدمتها الحكومة تهدف لتعزيز سلامة النظام المالي للبلاد في مواجهة الأزمات المحتملة، بما في ذلك فرض متطلبات رأس مال إضافية على أكبر المصارف المحلية «UBS».واقترحت الحكومة إلزام «UBS» بالاحتفاظ برأس مال إضافي قدره مليار دولار أمريكي للتخفيف من أي صدمات محتملة يتعرض لها النظام المالي السويسري في حالة انهيار المصرف.ويحاول «UBS» مقاومة مثل هذه الإجراءات منذ استحواذه بمساعدة الحكومة على منافسه المتعثر «كريدي سويس» في عام 2023، وذلك بدعوى أن تلك المقترحات ستقوض قدرته التنافسية.وتقضي المقترحات الأخيرة بخصم مشاركة «UBS» في فروعه الأجنبية من رأس ماله من الفئة الأولى من حقوق الملكية، والذي يُخصص عادة لتغطية الخسائر فور حدوثها.