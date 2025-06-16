توقع «بنك أوف أمريكا»، في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، وصول أسعار الذهب إلى 4 آلاف دولار خلال الأشهر الـ12 القادمة، في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي.وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع قد يستمر مع استمرار تقلب أسعار الفائدة وضعف الدولار في دعم لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.وأوضح أن المستثمرين خصصوا 3.5% من محافظهم الاستثمارية للذهب، وهو لا يزال أقل من المستوى التاريخي المسجل في 2011، مشيراً إلى إمكانية تخصيص المزيد من رأس المال من قبل المستثمرين الأفراد مع استمرار ارتفاع سعر المعدن الأصفر.وعلى الرغم من زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب في السنوات الأخيرة، تشير المذكرة إلى أنها تحتفظ بنحو 18% من احتياطاتها في المعدن، وهو ما يقل عن المستويات التاريخية المسجلة في حقبة «بريتون وودز» في سبعينيات القرن الماضي.