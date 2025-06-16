أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم (الإثنين)، أن بورصة إيران والأسواق المالية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر؛ بسبب التوترات العسكرية المستمرة مع إسرائيل. وأضافت أن القرار اتُخذ «لحماية الأصول المالية للمواطنين». ومنذ بدء الصراع، انخفض الريال الإيراني بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية.يأتي هذا الإعلان بعد قرار حكومي صدر في وقت سابق من اليوم، بشأن إغلاق بازار طهران مع استمرار الضربات الإسرائيلية. ولم يشمل قرار الإغلاق البنوك المحلية العاملة في إيران.ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل الغارات الإسرائيلية على إيران، التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية والقدرات الدفاعية والبنية التحتية العسكرية.