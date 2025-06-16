مؤشر شنتشن المركب صعد بنسبة 0.6% عند 2012 نقطة (متداولة)
مؤشر شنتشن المركب صعد بنسبة 0.6% عند 2012 نقطة (متداولة)
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ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات اليوم (الإثنين)، بقيادة أسهم العقارات والتكنولوجيا، مع تقييم المستثمرين صدور بيانات اقتصادية متباينة.

وصعد مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 0.6% عند 2012 نقطة، وزاد مؤشر «شنغهاي المركب» 0.35% عند 3388 نقطة، فيما أضاف مؤشر «سي إس آي 300» نحو 0.25% عند 3873 نقطة.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.1% عند 7.181 يوان.

يأتي هذا بعدما سجل نمو إنتاج المصانع في الصين أدنى وتيرة في 6 أشهر خلال شهر مايو، بينما تسارع نمو مبيعات التجزئة بدعم من التسوق خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وفي حين توسع استثمار الأصول الثابتة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية.
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