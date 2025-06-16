شدد رئيس المركزي الألماني يواكيم ناجل على أنه ينبغي للمركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض الفائدة، مع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستواه المستهدف.وأضاف «ناجل» في خطاب ألقاه في فرانكفورت حسبما نقلت «وول ستريت جورنال»: يجب أن نستمر في اتخاذ القرارات بناءً على الوضع في كل اجتماع على حدة، وعلى البيانات، وألا نتسرع في أي شيء.وخفض البنك في وقت سابق من هذا الشهر الفائدة من 2.25% إلى 2%، بعدما وصل معدل التضخم إلى 1.9% في مايو، وهو ما يقل عن المستهدف البالغ 2%.وأوضح «ناجل» أن هذا المستوى من الفائدة يجعل البنك في وضع جيد للغاية للاستجابة لمجموعة واسعة من التطورات، وأوصى باتباع السياسة النقدية الحذرة.ورغم استقرار التضخم بشكل مستدام عند 2%، يرى ناجل أن على البنك الانتباه للمخاوف بشأن استقرار الأسعار خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين الحالية التي تشمل التطورات في الشرق الأوسط.