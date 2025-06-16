أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروعاً استثمارياً لإنشاء وتطوير مدينة متكاملة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية وتعليمية وأكاديمية، وأنشطة رياضية متعددة، وذلك في منطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران، على مساحة تقدر بـ190 ألف متر مربع.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تعزيز الاستفادة من المزايا النسبية والموقع الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة الشرقية، وخلق وجهات استثمارية وسياحية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وسيساهم المشروع في دعم قطاعات السياحة والترفيه والتعليم والتدريب والرياضة، من خلال توفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتوفر فرصاً وظيفية متنوعة. كما يُعد المشروع ضمن حزمة من المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها أخيراً برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبدعم من نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة مباشرة من وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية المتاحة 95%، وبلغت الإيرادات الاستثمارية للعام 2024 أكثر من ملياري ريال، في حين تخطت قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها 30 مليار ريال، ما يعكس نمواً ملحوظاً في كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

ونوهت الأمانة إلى أن لوائح الاستثمار في المنطقة الشرقية تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات، منها إمكانية توقيع عقود تصل إلى 50 سنة، مع إعفاء يصل إلى 10% من مدة العقد، وتخفيض الضمان البنكي إلى 25%، إلى جانب اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم الحركة الاقتصادية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.