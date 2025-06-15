يجتمع قادة مجموعة الدول السبع في جبال روكي الكندية بدءاً من اليوم (الأحد)، وسط انقسامات متزايدة مع الولايات المتحدة حول السياسة الخارجية والتجارة، إذ تسعى كندا التي تستضيف القمة جاهدة لتجنب الصدام مع الرئيس دونالد ترمب.وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن أولوياته تتمثل في تعزيز السلام والأمن وبناء سلاسل توريد المعادن المهمة وخلق فرص عمل، ومن المتوقع أن تتصدر قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا جدول أعمال القمة.