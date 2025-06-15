أصدرت بعض البنوك والشركات العالمية توقعاتها بشأن أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وقدرت بعض السيناريوهات أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولارا في وقت لاحق من العام الحالي.وأكد بنك «جي بي مورغان تشيس» أن: «أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولارا للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة».أما شركة «فرونت لاين» فأصبحت مترددة بدرجة أكبر في تسيير سفنها لتحميل الشحنات عقب الضربات الجوية الإسرائيلية.وأكدت شركة «أويل بروكيرج» في بيان لها: أن «التهديد باندلاع حرب في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله المباشرة على تكاليف الشحن».فيما أشارت شركة «ريستاد إنيرجي» إلى أن الطاقة الاحتياطية لتحالف «أوبك بلس» لديها القدرة على تعويض فقدان الإنتاج الإيراني.وتوقعت شركة «آي إن جي بارنجز» في حال تحقق السيناريو الأسوأ، أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من 2025.وقفزت أسعار النفط بنسبة بلغت 13% خلال جلسة الجمعة عقب الضربة الإسرائيلية على إيران قبل أن تقلص مكاسبها لاحقاً، وسجل خام برنت أكبر ارتفاع يومي منذ مارس 2022 خلال التداولات.