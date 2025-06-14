أعلنت سلطات كازاخستان، التي تعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، أمس (السبت) اختيار الشركة الروسية العملاقة لصناعات الطاقة النووية «روساتوم»؛ لبناء أول محطة نووية في البلاد، وهو مشروع كانت تتطلع إليه فرنسا والصين وكوريا الجنوبية.وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية: «تم اختيار روساتوم لقيادة تحالف دولي لبناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان».وتواجه كازاخستان التي تُعدّ أكبر منتج لليورانيوم في العالم 43% وثالث أكبر مُورّد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، نقصاً حاداً في الكهرباء الضرورية للاستهلاك المحلي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).وأشارت الوكالة الكازاخستانية أنها تدرس مسألة الحصول على تمويل حكومي للصادرات على نفقة الاتحاد الروسي، تماشياً مع مقترحات «روساتوم».وكانت «روساتوم» تسعى إلى جانب المؤسسة النووية الوطنية الصينية وشركة كهرباء فرنسا وشركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية (كوريا الجنوبية) إلى بناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان.وأضافت الوكالة أنها «ستواصل العمل مع شركاء أجانب لتشكيل تحالف دولي فعال»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ويأتي مشروع التحالف الدولي هذا الذي لم تكشف تفاصيل تشكيلته، تلبية لرغبة الزعيم الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الحفاظ على علاقات جيدة مع القوى الكبرى.