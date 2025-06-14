التصنيف الائتماني شمل العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل (متداولة)
التصنيف الائتماني شمل العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل (متداولة)
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أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة الأجنبية طويلة الأجل (LT FCR) والعملة المحلية طويلة الأجل (LT LCR) عند «AA-».

كما أكدت الوكالة تصنيف السعودية بالعملة الأجنبية قصيرة الأجل (ST FCR) والعملة المحلية قصيرة الأجل (ST LCR) عند «A1+»، وأبقت النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة.

وتعد وكالة «كابيتال إنتليجنس» وكالة دولية متخصصة في التصنيف الائتماني، وتأسست عام 1982، وتُركز بشكل رئيسي على الأسواق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب وشرق آسيا.

وتقدم الوكالة تصنيفات ائتمانية للمؤسسات المالية، الحكومات، الأدوات المالية (مثل السندات والصكوك)، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمصارف المركزية والهيئات التنظيمية.
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