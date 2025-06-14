كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مقابلة نُشرت اليوم (السبت)، أن معدل التضخم المستهدف عند 2% بات قريباً.
وقالت لاغارد في المقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ونُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي: «إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار، ونقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ 2% الذي حددناه لاستقرار الأسعار».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام القادم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، وتوقع أن يبلغ التضخم 2% في عام 2025، و1.6% في العام القادم.
وأشارت لاغارد إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزاً للتنفيذ إذا دعمه المشرعون.
وقالت لاغارد في المقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ونُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي: «إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار، ونقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ 2% الذي حددناه لاستقرار الأسعار».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام القادم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، وتوقع أن يبلغ التضخم 2% في عام 2025، و1.6% في العام القادم.
وأشارت لاغارد إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزاً للتنفيذ إذا دعمه المشرعون.