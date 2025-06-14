كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مقابلة نُشرت اليوم (السبت)، أن معدل التضخم المستهدف عند 2% بات قريباً.وقالت لاغارد في المقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ونُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي: «إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار، ونقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ 2% الذي حددناه لاستقرار الأسعار».وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام القادم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، وتوقع أن يبلغ التضخم 2% في عام 2025، و1.6% في العام القادم.وأشارت لاغارد إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزاً للتنفيذ إذا دعمه المشرعون.