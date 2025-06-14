كشف رصد أجرته «عكاظ» ارتفاع أسعار النفط خلال تداولاته الأسبوع الماضي بنسبة 12.18%، ليغلق نفط «برنت» عند مستوى 74.66 دولار للبرميل، كاسباً 8.1 دولار للبرميل الواحد.ولامس «برنت» خلال تداولاته الأسبوع الماضي في أعلى مستوياته 78.47 دولار للبرميل، وسجل قمته الأسبوعية خلال تداولاته أمس الأول (الجمعة).وارتفع «برنت» في الأسبوع الماضي في 4 جلسات، فيما تراجع في جلسة واحدة فقط بشكل طفيف.على صعيد آخر، أعلنت وكالة الطاقة الدولية استعدادها للسحب من مخزونات النفط الطارئة حال نقص المعروض في الأسواق العالمية، وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص: «إن الوضع لا يستدعي اتخاذ أي تدابير عاجلة، وإن بيان وكالة الطاقة يثير إنذارات كاذبة، وشعوراً بالخوف في السوق».وبحسب بيانات صدرت اليوم عن شركة «بيكر هيوز»، تراجع عدد منصات التنقيب ن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، في إشارة لاحتمال تقلص إمدادات الولايات المتحدة من الذهب الأسود.