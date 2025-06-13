تشهد العلاقات السعودية - الأوزبكية تحولًا إستراتيجيًا لافتًا، حيث انتقلت فيه من النمط البروتوكولي التقليدي، إلى شراكة تنموية متعددة المسارات، تُجسّدها مشروعات استثمارية ضخمة، وتفاهمات اقتصادية نوعية، تقودها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 التي تعزز الانفتاح، وتوسّع خارطة المصالح السعودية حول العالم.وجاء هذا التحول مدفوعًا بالتقارب السياسي، وتكامل المصالح الاقتصادية، وتزايد التقاطع في أولويات التنمية لدى البلدين، فلم تعد العلاقة مقتصرة على الدبلوماسية، بل أصبحت ترتكز على أرقام ومشاريع واستثمارات واقعية، جعلت المملكة واحدة من أكبر الشركاء الإستراتيجيين لأوزبكستان.حضور سعودي متصاعدوقّع الجانبان منذ عام 2022 ما يزيد على 13 اتفاقية استثمارية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، تشمل مجالات حيوية كـالطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصحة، والبنية التحتية، وذلك بدعم مباشر من صندوق التنمية السعودي، ومشاركة فاعلة من شركات وطنية كبرى.وتنفذ العديد من الشركات السعودية، مجموعة من مشاريع الطاقة في أوزبكستان، بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار، من بينها محطة طاقة حرارية بسعة 1500 ميغاواط في منطقة سرداريا، ومشاريع رياح وشمسية وهيدروجين أخضر، تدعم خطة طشقند، لرفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030.الأمن الغذائي.. أولوية مشتركةوفي المجال الزراعي، تسعى المملكة من خلال برامج تمويل وتقنيات حديثة، إلى دعم التحول الزراعي في أوزبكستان، عبر مشاريع في أنظمة الري، والأسمدة، وسلاسل التبريد، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي السعودي والإقليمي على السواء.السياحة الثقافية.. جسور التاريخوتسجّل السياحة السعودية إلى أوزبكستان نموًا متسارعًا، حيث ارتفع عدد الزوّار السعوديين من 1,731 في عام 2022 إلى أكثر من 4,100 في 2024، ضمن جهود وتعاون مشترك لتفعيل السياحة الثقافية، وتعريف الأجيال الجديدة بالمواقع الإسلامية المرتبطة بالعلماء المسلمين، مثل الإمام البخاري والترمذي.وفي المقابل، تشهد المملكة إقبالًا متزايدًا من السيّاح الأوزبك الذين يتوافدون إلى الوجهات التراثية والسياحية في العُلا، والدرعية ومشاريع البحر الأحمر، إلى جانب أداء مناسك الحج والعمرة، وسط اهتمام متنامٍ من شركات السياحة الأوزبكية، بتنظيم برامج شاملة لزيارة المملكة، لا تقتصر على الجانب الديني، بل تشمل أيضًا البُعد التاريخي والتنموي، الذي تعكسه المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030.وتسعى الهيئات والجهات السياحية في البلدين، إلى تطوير مسارات جديدة للتبادل السياحي، تقوم على تعزيز الفهم المتبادل، واستثمار الجذور الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء جسور مستدامة بين شعبي البلدين.الصحة والبنية التحتية.. تنمية شاملةيشمل التعاون السعودي مشاريع تنموية في الصحة والبنية التحتية، أبرزها تمويل بناء مستشفيات ومرافق صحية رقمية، وتطوير شبكات المياه والصرف، بدعم من صندوق التنمية السعودي، وتنفذها شركات سعودية ذات خبرة واسعة.«عكاظ» في طشقند.. حضور إعلاميوتشارك صحيفة «عكاظ» في تغطية أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2025، بصفتها الممثل الإعلامي السعودي، ضمن وفود إعلامية من أكثر من 70 دولة، مسلطةً الضوء على الحضور السعودي المتنامي في أوزبكستان، وأبعاد الشراكة الإستراتيجية في ظل الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة.الاستثمار كأداة ناعمةبهذا الحضور المتكامل، تؤكد المملكة أن استثماراتها في الخارج ليست فقط مشاريع مالية، بل أدوات لبناء الثقة، ودعم الشراكة، وتعزيز الاستقرار.وفي طشقند، كما في عواصم العالم، تحضر السعودية بشركاتها وصناديقها الاسثمارية وكفاءاتها، حاملةً معها رؤية تنموية تصنع الفارق.وتبرهن العلاقة مع أوزبكستان، أن الدبلوماسية السعودية، دخلت مرحلة التأثير الاقتصادي المباشر.