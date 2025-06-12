قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيكون على استعداد لتمديد مهلة تنتهي في الثامن من شهر يوليو لاستكمال المحادثات التجارية مع الدول قبل سريان رسوم جمركية أمريكية أعلى، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً.وذكر ترمب للصحفيين أمس (الأربعاء) قائلًا: «إن المفاوضات التجارية تتواصل مع نحو 15 دولة من بينها كوريا الجنوبية واليابان إلى جانب الاتحاد الأوروبي».وأكد أن الولايات المتحدة سترسل خطابات في غضون أسبوع أو أسبوعين تحدد فيها شروط الصفقات التجارية إلى عشرات الدول الأخرى، والتي يمكنها أن تقبلها أو ترفضها.وكان ترمب قد صرح أمس بأن الصين ستقوم بتوريد العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مقدمًا، وذلك في إطار اتفاق تجاري بين البلدين.ووصف ترمب في منشور على منصة «تروث سوشال» العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم بأنها «ممتازة»، مضيفًا: «سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما ستحصل الصين على 10% فقط».وأشار إلى أن الصين ستقوم بتوريد المعادن النادرة والعناصر الأرضية النادرة الضرورية مقدمًا، في حين ستقدم الولايات المتحدة تنازلات معينة، من بينها السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات والكليات الأمريكية.وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لا يزال خاضعًا للموافقة النهائية بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكداً نيته العمل بشكل وثيق مع الرئيس الصيني لفتح السوق الصينية أمام التجارة الأمريكية، وواصفًا الأمر بأنه «فوز كبير للبلدين!».وكان ممثلون من الجانبين قد أعلنوا أمس الأول (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق تجاري بعد يومين من المحادثات رفيعة المستوى في لندن.