هبط الدولار الأمريكي في تعاملاته اليوم (الخميس) ليسجل أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط مخاوف بشأن التوترات التجارية والجيوسياسية.وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.73% إلى 97.91 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.92% إلى 1.1593 دولار، ليتداول قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021.كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.32% عند 1.359 دولار، وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية 0.71% إلى 143.54 ين.