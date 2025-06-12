الدولار انخفض أمام سلة العملات إلى 97.91% (متداولة)
الدولار انخفض أمام سلة العملات إلى 97.91% (متداولة)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
هبط الدولار الأمريكي في تعاملاته اليوم (الخميس) ليسجل أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط مخاوف بشأن التوترات التجارية والجيوسياسية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.73% إلى 97.91 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.

وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.92% إلى 1.1593 دولار، ليتداول قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.32% عند 1.359 دولار، وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية 0.71% إلى 143.54 ين.
أخبار ذات صلة
 
ترمب يبدي استعداداً لتمديد مهلة المحادثات التجارية
ترمب يبدي استعداداً لتمديد مهلة المحادثات التجارية
«الموارد البشرية»: 43 ألف تأشيرة عمل مؤقت و12 ألف متطوع في الحج
«الموارد البشرية»: 43 ألف تأشيرة عمل مؤقت و12 ألف متطوع في الحج