كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، منشوراً على منصته «تروث سوشيال»، أنه تم إبرام اتفاق مع الصين بعد يومين من المحادثات التجارية في لندن، وبانتظار موافقته مع الرئيس الصيني شي.وأوضح ترمب أن الصين ستورد المغناطيسات وأي معادن أرضية نادرة لأكبر اقتصاد في العالم، وستزود أمريكا الصين بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الاتفاق بشأن الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الكليات والجامعات الأمريكية.وأضاف: «سنحصل على تعريفات جمركية 55%، بينما تحصل الصين على 10%، علاقتنا ممتازة».يأتي ذلك عقب محادثات استمرت لمدة يومين في لندن، لإطار عمل لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التي عقدت في سويسرا الشهر الماضي.