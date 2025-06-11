كشف تقرير حديث لـ«بلومبيرغ» عن توقعات الاتحاد الأوروبي بامتداد مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة لما بعد الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التاسع من شهر يوليو، رغم زيادة سرعة المحادثات خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت مصادر على دراية بالأمر لوكالة «بلومبيرغ»، أن تحديد مبادئ الاتفاق بحلول التاسع من يوليو هو السيناريو الأمثل، بما يسمح بإجراء المزيد من المحادثات لتحديد التفاصيل.وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة على الجولة الأخيرة من المفاوضات في الأيام القادمة، وأن توضح الخطوة التالية.وذلك مع السعي للتوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في شهر يوليو حين تفرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على كافة صادرات الاتحاد تقريباً، مما قد يؤدي إلى رد انتقامي.