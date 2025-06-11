ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أمس (الأربعاء) أن نائب رئيس الوزراء «هي ليفنغ» وكبير المفاوضين التجاريين شددا على ضرورة تعزيز التعاون بين واشنطن وبكين وتقليل سوء الفهم في الحوار المستقبلي.وقال «ليفينغ» حسبما نقلت «CCTV» الرسمية: «على الجانبين مواصلة تعزيز التوافق وتقليل سوء الفهم وتعزيز التعاون كخطوة تالية»، مشيراً إلى إحراز تقدم جيد في محادثات التجارة الأخيرة في لندن.يأتي ذلك بعدما توصلت الولايات المتحدة والصين لإطار عمل لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التي أجريت في سويسرا الشهر الماضي.