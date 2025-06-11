Chinese Vice Premier He Lifeng leaves Lancaster House, on the second day scheduled for trade talks between the U.S. and China, in London, Britain, June 10, 2025. REUTERS/Toby Melville
Chinese Vice Premier He Lifeng leaves Lancaster House, on the second day scheduled for trade talks between the U.S. and China, in London, Britain, June 10, 2025. REUTERS/Toby Melville
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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أمس (الأربعاء) أن نائب رئيس الوزراء «هي ليفنغ» وكبير المفاوضين التجاريين شددا على ضرورة تعزيز التعاون بين واشنطن وبكين وتقليل سوء الفهم في الحوار المستقبلي.

وقال «ليفينغ» حسبما نقلت «CCTV» الرسمية: «على الجانبين مواصلة تعزيز التوافق وتقليل سوء الفهم وتعزيز التعاون كخطوة تالية»، مشيراً إلى إحراز تقدم جيد في محادثات التجارة الأخيرة في لندن.

يأتي ذلك بعدما توصلت الولايات المتحدة والصين لإطار عمل لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التي أجريت في سويسرا الشهر الماضي.
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