وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار فرض معظم الرسوم الجمركية الشاملة في الوقت الحالي أنه بمثابة نصر عظيم ومهم للولايات المتحدة.وكتب ترمب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» أمس (الأربعاء): «أصدرت محكمة الاستئناف أخيراً حكماً يسمح لأمريكا باستخدام التعريفات الجمركية لحماية نفسها من الدول الأخرى».وذلك بعدما مددت المحكمة مهلة سابقة قصيرة الأجل مُنحت للإدارة الأمريكية، بما يعني إمكان ترمب الاستمرار في فرض التعريفات الجمركية العالمية في الوقت الحالي.ويعني ذلك الاستمرار في فرض التعريفات المتبادلة على معظم الشركاء التجاريين إلى جانب الرسوم المنفصلة المفروضة على كندا، والمكسيك، والصين.