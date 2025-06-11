كشف البنك الدولي في تقرير أحداث المستجدات الاقتصادية عن توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي في السعودية بنسبة 2.8% في العام 2025، وبنسبة 4.5% في العام 2026.وتوقع البنك في تقرير تحت عنوان كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في العام 2025.وأكد البنك أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً بنسبة 3.2%، والبلدان النامية المصدرة للنفط بنسبة 0.8%، والبلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4% في العام 2026.وأشار أنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026، وأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.وبين أن تقلبات أسعار النفط العالمية والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي وزيادة حالة عدم اليقين والضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية تعد مخاطر محتملة قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.