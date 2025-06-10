خفّض البنك الدولي، توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، بضغط من ارتفاع الرسوم الجمركية وتفاقم عدم اليقين، لكنه قلل من احتمالات حدوث ركود عالمي.وأعلن البنك في تقريره نصف السنوي اليوم (الثلاثاء) خفض توقعات 70% من اقتصادات العالم عن المستويات التي رصدها في تقريره السابق قبل 6 أشهر فقط.وأكد أن النمو العالمي هذا العام سيكون الأضعف باستثناء فترات الركود منذ عام 2008، وسيبلغ بحلول عام 2027 متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.وتوقع البنك نمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، انخفاضاً من 3.4% في عام 2024، وبنحو ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الـ21.ويستند هذا التوقع إلى التعريفات الجمركية السارية اعتباراً من أواخر مايو، بما في ذلك تعريفة أمريكية أساسية بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنتها واشنطن في أبريل، ثم أجلتها حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات.وتوقع التقرير أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في عام 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، نظراً لزيادة الرسوم الجمركية والنشاط القوي لأسواق العمل.