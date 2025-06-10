بدأ صندوق الاستثمارات العامة «PIF» في تقييم عروض تلقاها من شركات عالمية للفوز بعقد تقديم خدمات الاستشارات الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة الواقعة على أطراف مدينة الرياض، والتي تشمل تطوير برج عملاق بارتفاع مقترح يصل إلى كيلومترين.وتغطي مهمات إدارة المشروع كلاً من البرج والمنطقة التجارية المحيطة به، إذ صدرت طلبات تقديم العروض عن شركة «تطوير العقارات لمنطقة البرج» التابعة للصندوق، وفقاً لما نشرته مجلة «ميد» الاقتصادية.وتضم الشركات المدعوة لتقديم عروضها: «إيكوم»، و«جاكوبس»، و«بارسونز»، و«تيرن» من الولايات المتحدة، إضافة إلى شركة «ميس» البريطانية.وستتولى شركة «فوستر وشركاؤه» البريطانية مهمة إعداد التصاميم، بعد فوزها بمسابقة دولية أطلقت في أواخر عام 2022.ويتوقع أن يتجاوز البرج المقترح ضعف ارتفاع «برج خليفة» في دبي، الأعلى في العالم حالياً بارتفاع 828 متراً، كما سيتفوق على البرج الجاري إنشاؤه في مدينة جدة والذي يتجاوز ارتفاعه 1000 متر.وحسب تقديرات أولية صادرة عن مقاولين متخصصين في الأبراج العملاقة، فإن تكلفة إنشاء برج بهذا الحجم تقدر بنحو 5 مليارات دولار، فيما تبقى الكلفة النهائية رهينة بالاكتمال النهائي.ويقع المشروع الذي يحمل اسم «رايز» (Project Rise)، ضمن مخطط تطوير عمراني ضخم إلى الشمال من مدينة الرياض يعرف باسم «القطب الشمالي» (North Pole)، ويهدف المشروع إلى خلق بيئة أعمال وتجارية متكاملة لتعزيز جاذبية العاصمة السعودية للاستثمارات العالمية.