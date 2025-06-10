تشهد العلاقات بين المملكة وجمهورية أوزبكستان تطوراً متسارعاً، تُوّج بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بنسبة تجاوزت 50% خلال عام 2023، مدفوعاً بتنامي الشراكات في قطاعات الطاقة، والتعدين، والبتروكيماويات، والزراعة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، لتشجيع وحماية الاستثمارات.وانطلقت أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار، في العاصمة الأوزبكية، بمشاركة أكثر من 2500 مسؤول وممثل، عن الحكومات والمنظمات الدولية، وقادة أعمال من 70 دولة، وسط اهتمام واسع بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية.ويهدف المنتدى، في نسخته الرابعة، إلى استعراض الفرص الاستثمارية في أوزبكستان، لا سيما في مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم، بين جهات حكومية وخاصة.ويبرز الحضور السعودي الفاعل في أعمال المنتدى، خصوصاً من قبل الشركات والقطاع الخاص، في ظل التواصل المستمر بين الرياض وطشقند، وتلاقي الرؤى التنموية والاقتصادية، وسعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة، للتعاون واستكشاف الفرص في السوق الأوزبكية، التي تشهد إصلاحات واسعة، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.